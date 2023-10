Calci e pugni alla compagna, arrestato un 44enne

Ha colpito la compagna con calci e pugni provocandole diverse ferite. Un 44enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia.

L'episodio è avvenuto ieri a Domus de Maria. Al 112 è arrivata la richiesta d'aiuto da parte della donna. Sul posto è stata subito inviata una pattuglia. I militari hanno così appurato che poco prima il 44enne aveva prima insultato la compagna e poi l'aveva aggredita e picchiata.

L'uomo era ubriaco. Sul posto è anche arrivata un'ambulanza del 118 che trasportato la vittima al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Trinità dove è stata medicata per le ferite riportate. Non è in pericolo di vita.

Il 44enne, dopo aver trascorso alcune ore in caserma a Cagliari è stato trasferito in una cella del carcere di Uta.





