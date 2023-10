Tragedia strada a Quartu: muore centauro cinquantenne

Tragedia della strada questo pomeriggio nel litorale di Quartu, in via Leonardo da Vinci: un centauro di 50 anni è morto per le ferite riportate nello scontro con una utilitaria. Ancora da accertare le cause dell'incidente. Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto, alle 16.30 circa, la moto di grossa cilindrata semidistrutta era adagiata sull'asfalto. Inutili i tentativi di soccorso per l'uomo in sella alla moto: sul posto la medicalizzata del 118. Le condizioni del centauro sono apparse subito disperate: i medici, dopo i tentativi di rianimazione, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Dalle prime ricostruzioni della polizia locale alla base dell'incidente ci sarebbe stata un'invasione di corsia.



