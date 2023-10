Folle rimonta al Frosinone, prima vittoria del Cagliari

Da zero a tre a quattro a tre, la folle rimonta al Frosinone regala la prima vittoria in campionato al Cagliari. Pavoletti risponde nel recupero alla doppietta di Soulè: la squadra di Di Francesco butta via una vittoria già in tasca, mentre quella di Ranieri fa festa conquistando il primo successo e abbandonando momentaneamente l'ultimo posto. Alla fine la Domus non può che gridare il suo nome: Pavoletti, Pavoletti. Entrato nella ripresa il bomber del gol della promozione contro il Bari è venuto fuori nel recupero con il suo Cagliari che aveva accorciato le distanze con le prime due reti in A di Oristanio e Makoumbou. Tutto nel recupero. Il gol del pari Pavoletti lo butta dentro con il pezzo forte del suo repertorio, la testa. Cross da sinistra di Viola e lui è quello che salta più di tutti per metterla dentro. È il gol del tre a tre, ma non basta al Cagliari. Ci sono altri quattro minuti di recupero e Viola dá il segnale andando a caccia della palla dopo che il Frosinone ha rimesso la palla al centro. Poi il miracolo. Ancora una palla in mezzo, spizzata di Dossena. E Pavoletti è lá con il piattone. Gol: 4-3. Con attesa thrilling per la posizione sospetta: poi Pairetto indica il centro del campo.

Nella storia del Cagliari non si ricorda una rimonta così.

Trentatré anni fa Ranieri in C a Frosinone, col Cagliari in dieci, aveva ripreso uno zero a due, ed era finita due a due. Ma il successo stavolta supera ogni immaginazione. Eppure per il Frosinone fino al 27' del secondo tempo era stata una splendida giornata. Con un Soulè splendente. Per Di Francesco sembrava la più classica delle rivincite dopo l'esonero di tre anni fa. E per il Cagliari pareva la solita notte che non finisce mai. La squadra di Ranieri impaurita, con le gambe molli. E forse la palla è molto pesante anche per Dossena che al 22' sbaglia in uscita il passaggio che fa partire il gol del vantaggio del Frosinone. Quando si commette un errore così per gli avversari è un giochino: Reinier veloce su Soulè che insacca da solo tra palo e portiere. Il Cagliari avrebbe anche l'occasione di ricominciare dal pari grazie al rigorino scovato dal Var che compensa quello subito a Salerno: il fallo di mano c'è ed è di Soulè. Dal dischetto però Mancosu spiazza il portiere ma trova la traversa. Al 38', però il Cagliari passa dall'illusione del pari (tiro di Luvumbo) al contropiede gol degli ospiti. Ed è ancora Soulè protagonista: basta un'accelerazione, salta Dossena come niente e piazza il suo piattonr all'angolino. Zero a due e Cagliari se possibile, ancora più giù dell'inferno. Nel finale del primo tempo una tegola (infortunio di Nandez) e un altro legno, ancora con Mancosu con Turati fuori causa. Nella ripresa il tiro da fuori di Brescianini. E la partita sembra finita. Al 27' però la gara gira. Come il pallone a rientrare di Oristanio del 3-1. Poi c'è l'errore di Barrenechea che regala a Makoumbou il 3-2. In mezzo pure un rigore cancellato al Cagliari dal Var e due reti in fuorigioco del Frosinone con Bourabia e Cheddira.

Poi lo show di Pavoletti. La decide lui.



