Usava parte di aiuti statali per spese personali, denunciata

Per mandare avanti la sua pizzeria aveva beneficiato di 60.000 euro di contributi e finanziamenti pubblici, rientranti nella misura a favore dei giovani nel Mezzogiorno denominata "Resto al Sud". I contributi pubblici, erogati dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sarebbero dovuti servire per spese di ristrutturazione e acquisto di attrezzature, macchinari necessari per l'attività d'impresa ma la titolare aveva usato una parte per spese private. Lo hanno scoperto i militari della Guardia di Finanza di Alghero che hanno denunciato la donna.

Dall'esame della documentazione contabile acquisita dalle Fiamme Gialle, controllando e analizzando i conti correnti dell'impresa, è emerso che parte dei finanziamenti pubblici erogati erano stati utilizzati per finalità diverse da quelle previste. Tramite prelievi in contanti e pagamenti bancomat, infatti, una rilevante quantità di denaro è stata destinata a spese estranee all'attività d'impresa.

Al termine dell'indagine, la titolare della pizzeria è stata segnalata alla Procura della Repubblica di Sassari, per il reato di malversazione di erogazione pubbliche, per un importo di circa 17.000 euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA