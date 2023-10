Treno centra auto su rotaie in passaggio a livello,nessun ferito

Un'automobile è stata travolta da un treno tra Siliqua e Musei. Non si registrano feriti.

Secondo una prima ricostruzione, verso le 8.30 di questa mattina, il convoglio si sarebbe trovato davanti l'auto ferma all'altezza di un passaggio a livello, regolarmente chiuso. Il conducente della vettura ha fatto in tempo ad abbandonare il mezzo prima dell'urto e a dare l'allarme ma il treno in corsa era già in arrivo. L'auto è stata centrata in pieno e trascinata per qualche centinaia di metri in piena campagna.

La circolazione ferroviaria tra Villamassargia e Siliqua è stata sospesa e sul posto sono intervenuti le forze dell'ordine e i vigili del fuoco che hanno evacuato il treno e messa in sicurezza i 30 passeggeri tutti illesi.

Trenitalia fa sapere che i treni regionali potranno subire limitazioni di percorso o cancellazioni ed è attivo il servizio sostitutivo con bus.



