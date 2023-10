Esce Mood il primo album dj ThomC, già star del web

Esce "Mood" il primo album di dj Thomas Cadinu, in arte ThomC, il 28enne di Mamoiada star dei social e del web. Il giovane barbaricino ci riprova dopo "Portami a ballare", il primo brano che nel 2021 ha totalizzato più di 100mila ascolti su Spotify e Youtube e il singolo Dubai, uscito nel 2022.

Stavolta alza la posta e produce il primo album ufficiale con 14 brani tutti da ballare con sonorità house e influenze pop e raggaetton create in studio.

Thomas, inizia la carriera da dj giovanissimo esibendosi nelle feste di paese, poi fonda un duo, Cardozo&ThomC con Davide Cardenia, che entra tra gli artisti dell'agenzia Aefe Music, che gli permette di calcare importanti palchi con artisti come Caparezza, Zero Assoluto, Baby K, Max Gazzè, Carolina Marquez.

Il brano "Noi non ce ne andiamo" con la voce di Yana, raggiunge migliaia di visualizzazioni su YouTube e Spotify. Dopo 5 anni il duo si scioglie ma l'agenzia lo chiama ad aprire i concerti dei grandi cantanti e dj della scena musicale come Shade, Fred de Palma, Shiva, Rhove. Negli utlimi anni ha condiviso il palco con quasi tutti i rapper del momento ma anche con artisti come con Alex Britti, Fiordaliso, Orietta Berti e Alvaro Soler.

"Con questo primo album ho coronato il mio sogno - ha detto all'ANSA dj Thomas Cadinu - all'interno ci sono 14 brani e tre collaborazioni con altrettanti artisti sardi: Jessie Vargass, DaDe, Deal. La mia passione è sempre stata quella di produrre musica con i programmi sul Pc e con gli strumenti veri, su cui inserisco le voci e creo un prodotto completo. Vanto nel mio curriculum tante collaborazioni con artisti di tutto il mondo e spero di portare la mia musica ovunque e di arrivare a livelli sempre più alti. La mia passione è diventata ormai un lavoro - conclude Thomas Cadinu - .La cosa che mi auguro è di essere di ispirazione a tutti i ragazzi che hanno bisogno di credere negli obiettivi che vogliono realizzare".



