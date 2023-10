Cagliari, sogni e progetti dei giovani in Comuniteen

Concluso il progetto ComuniTeen del Comune di Cagliari, dedicato alla fascia d'età 14-19 anni.

Con i sogni e le speranze delle nuove generazioni. Circa 600 i ragazzi coinvolti in un anno in iniziative è laboratori in tutta la città. Il programma punta al contrasto delle povertà educative e all'offerta di nuove opportunità culturali per i giovani.

I partecipanti hanno incontrato il sindaco Paolo Truzzu negli spazi del Centro di Quartiere Mu.Be, di Mulinu Becciu.

ComuniTeen è un progetto delle cooperative Panta Rei Sardegna e La Carovana, promosso e finanziato dal Comune di Cagliari nell'ambito del Programma Operativo Nazionale (Pon) "Città Metropolitane 2014 - 2020". Musica, arte, riflessioni sui luoghi e le possibilità di trasformarli: negli scorsi mesi è emersa da parte dei ragazzi una forte richiesta di ascolto e partecipazione più attiva alla vita della città. E una altrettanto forte disponibilità dei giovani a farsi avanti per provare nuove strade.

"Le loro testimonianze - ha sottolineato l'assessora alle Politiche Sociali, benessere e famiglia, Viviana Lantini - ci spingono a credere che siamo andati nella direzione giusta, e questo ci rende felici".

Poi i saluti finali del sindaco Paolo Truzzu e la consegna di un report finale del lavoro e l'esibizione "live" della Canzone di ComuniTeen nata durante il laboratorio Il mio Canto libero.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA