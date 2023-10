Tenta di uccidere il vicino a colpi di roncola a Donori

Ha colpito con una roncola un vicino di casa con il quale aveva avuto diverse discussioni, tentando di ucciderlo. Un 42enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio. Ferito gravemente e trasportato in ospedale un 55enne anche lui già conosciuto dai carabinieri.

L'episodio è avvenuto ieri sera in via Cesare Battisti a Donori. Il 42enne ha visto passare in strada il vicino e, secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma, si è avventato su di lui colpendolo alla schiena e alla testa con la roncola.

Dopo il ferimento l'aggressore è fuggito. Il 55enne è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari, dove si trova ancora ricoverato, ma non è in pericolo di vita.

I carabinieri, grazie alle testimonianze raccolte in strada, hanno individuato il 42enne e lo hanno rintracciato a casa.

Sequestrata l'arma usata per l'aggressione, quattro fucili da caccia e una pistola calibro 7,65 con le munizioni. All'origine del tentato omicidio, secondo quanto accertato dai carabinieri, ci sono ruggini e discussioni per problemi di vicinato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA