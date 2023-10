Si ribalta un semirimorchio, statale 131 chiusa in direzione sud

Un semirimorchio si è ribaltato finendo su un guardrail sulla statale 131, all'altezza di Sanluri, dopo essersi sganciato da un mezzo pesante all'altezza del km 48. Per consentirne la rimozione l'Anas ha temporaneamente chiuso la carreggiata in direzione sud.

Il traffico è stato deviato sulla strada complanare.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas, le forze dell'ordine e i Vigili del fuoco per consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.



