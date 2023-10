Rogo simulato su nave da crociera, esercitazione a Cagliari

Un incendio su una nave da crociera con a bordo 50 persone tra passeggeri ed equipaggio. E' l'emergenza simulata, organizzata dalla Guardia costiera di Cagliari per una esercitazione mirata a testare soccorso, ricerca dispersi e interventi antinquinamento e antincendio.

Il test nel golfo di Cagliari ha visto impegnati sette mezzi navali della Guardia Costiera, della Guardia di Finanza, dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco e della Croce Rossa Italiana e un elicottero delle Fiamme gialle. Alle 10 in punto dalla nave da crociera è stato lanciato il may day ed è partita l'esercitazione. I mezzi hanno pattugliato le varie zone assegnate e soccorso i dispersi, impersonati da militari e da volontari della Croce Rossa. Recuperati anche i manichini che erano stati rilasciati nell'area per simulare feriti da trasportare al posto medico avanzato, allestito dal 118 sulla banchina del porto.

Il recupero dei dispersi, in particolare, è stato compiuto dai rescue swimmers della Guardia Costiera di Cagliari. I mezzi della società Rimorchiatori sardi e quelli dei Vigili del fuoco hanno lavorato sul fronte dell'antincendio, mentre quelli della società Castalia, concessionaria nazionale del servizio antinquinamento, hanno proceduto alla bonifica dell'area, nella quale è stato simulato lo sversamento di 30 mila litri di carburante dai serbatoi della nave sinistrata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA