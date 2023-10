Gli stranieri preferiscono acquistare casa nel nord Sardegna

Agli stranieri piacciono le case della provincia di Sassari: sono le preferite al momento di comprare un immobile in Sardegna con il 68,92%. È il risultato del report realizzato sulle richieste nei primi 8 mesi del 2023 da Gate-away.com, il portale immobiliare italiano per vendere casa all'estero. Il lavoro è stato presentato in occasione del convegno "La tua casa dei sogni in Sardegna" organizzato dalla Federazione italiana agenti immobiliari professionali di Cagliari.

Sono soprattutto gli statunitensi a voler comprare casa nell'isola (il 26.11% sul totale). Al secondo posto c'è la Germania (15.51%) poi il Regno Unito (7.48%). Francia con il 6.32% e Svizzera con il 5.1%. Dopo Sassari ci sono il Sud Sardegna con il 13.53% delle richieste, Cagliari con il 7.18%, Oristano con il 6.29% e Nuoro con il 4.09%. Se invece si guardano i dati a livello annuale è la provincia di Nuoro a registrare il progresso più marcato delle richieste con un +42.55%. Segue il Sud Sardegna con un +31.07%.

Sul fronte dei comuni è La Maddalena a guidare la classifica con il 9.8% delle richieste. Seguono Castelsardo con il 9.22%, Trinità d'Agultu e Vignola con l'8%, Budoni con il 5.68%, Arzachena con il 4.18% e Quartu Sant'Elena con il 4%. Che cosa vogliono gli stranieri? Cercano una casa prevalentemente restaurata (44.79% del totale delle richieste), di oltre 120 mq (35.76% del totale delle richieste) con giardino (72.31%), senza la piscina (60.76%) e senza il terreno (78.84%). Sul fronte dei prezzi, la fascia tra 100-250 mila euro registra il 31.54% delle richieste. Segue la fascia 0-100 mila con il 29.74% e quella 200-500 mila con l'20.98%. Solo il 9.89% ricerca proprietà tra 500 mila euro è un milione e il 7.85% oltre un milione di euro.





