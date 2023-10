Giornata mondiale dell'ictus, esperti a confronto a Cagliari

Il 29 ottobre è la giornata mondiale dell'Ictus, finalizzata a sensibilizzare la popolazione sull'importanza di riconoscere prontamente i sintomi dell'ictus e sulla necessità di un accesso tempestivo nelle strutture specializzate per ridurre i danni cerebrali provocati da questa patologia "tempo-dipendente".

Più rapidamente si interviene in corso di ischemia (possibilmente entro 4,5/6 ore dall'esordio dei sintomi), più cellule cerebrali si possono salvare ("il tempo è cervello"), favorendo una migliore ripresa dall'ictus.

Di questo e altro si è parlato oggi a Cagliari nel corso del convegno "L'ictus in Sardegna", curato dal direttore del Dipartimento Neurologia e Riabilitazione dell'Arnas G.Brotzu, Maurizio Melis, con la partecipazione di un centinaio di operatori del settore provenienti da tutta la regione.

Il convegno è organizzato all'interno delle iniziative dell'Italian Stroke Association e di Angels, gruppo internazionale il cui obiettivo è migliorare le possibilità di sopravvivenza dei pazienti colpiti da ictus e garantire loro una vita senza disabilità.

"Nel 2023 - afferma il dottor Melis - sono stati ricoverati circa 80mila pazienti in Italia con diagnosi di Ictus Ischemico, poco più di duemila in Sardegna. Purtroppo non tutti sono stati ricoverati nelle Stroke Unit, strutture con personale dedicato.

La malattia è la principale causa di disabilità, e la mortalità a 30 giorni, sebbene ridotta negli ultimi anni, resta alta (circa 10%). E' fondamentale riconoscere i sintomi dell'ictus, diversi da quelli ben più noti dell'infarto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA