Fatta brillare la bomba trovata vicino assessorato a Cagliari

È stato fatto brillare l'ordigno bellico della Prima Guerra Mondiale scoperto nell'area che ospita gli uffici dell'assessorato della Pubblica istruzione e politiche giovanili del Comune di Cagliari in via San Vincenzo il 19 settembre scorso.

Gli artificieri dell'Esercito appartenenti al 5/o reggimento genio guastatori della Brigata "Sassari", dopo averlo prelevato, lo avevano trasportato alla cava "Mereu" di Quartu Sant'Elena in attesa del via libera alle operazioni di brillamento: l'ok per le operazioni è arrivato oggi.

La bomba, una granata di artiglieria da 260 millimetri, è stata fatta esplodere nella cava "ex Felsarda S.p.a.", ad alcuni chilometri da Maracalagonis.



