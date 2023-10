Contas con 44 mln primo consorzio in Europa per fatturato

Con 44 milioni di euro, Contas è il primo Consorzio di carni ovine in Europa per fatturato. Si tratta del Consorzio per la tutela dell'Agnello di Sardegna Igp, come emerso dai dati presentati oggi all'assemblea generale di Borore, alla presenza oltre del Consiglio di amministrazione e dei delegati regionali anche dei rappresentanti della associazioni di categoria, di diversi tecnici e ricercatori delle Agenzie e dell'Università.

L'occasione annuale ha dato modo ai vertici del Contas di presentare alla platea i dati. "Le quotazioni del latte e il miglioramento delle tecniche di alimentazione hanno favorito la resilienza degli allevamenti dell'isola - ha spiegato il direttore Alessandro Mazzette -. I dati rilevati dall'ufficio Ricerca e Sviluppo del Contas mostrano che il numero di capi non ha subito riduzioni sostanziali negli ultimi anni e che la riduzione registrata sulla Banca Dati Nazionale è sostanzialmente dovuta ad un allineamento dei registri aziendali ai sistemi digitali che nell'ultimo biennio ha subito una sensibile accelerazione. Ulteriori conferme arrivano inoltre dal numero degli animali da rimonta che nell'ultimo triennio è rimasto invariato mentre si registra un calo del numero degli animali da riforma legato al miglioramento dello stato di salute generale degli animali conseguenza del prezzo del latte e delle tecniche di alimentazione e gestione degli animali".



