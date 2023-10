Basket: la Dinamo ospita il Tortona, Bucchi 'ci serve vincere'

Assorbita la bruciante sconfitta in Champions League contro Atene, la Dinamo Banco di Sardegna Sassari torna in campo sabato 28 per l'anticipo della Lega A: alle 20.30 al PalaSerradimigni i biancoblu di Piero Bucchi sfideranno Tortona. "E' una grande squadra costruita per certi obiettivi con un budget molto importante - avverte il coach presentando la partita - hanno giocatori che non scopriamo certo oggi, sappiamo della loro forza, noi vogliamo crescere e svoltare questo difficile inizio di stagione, l'anno scorso fu una partita chiave speriamo che possa esserlo anche in questo campionato".

"Il nostro il gruppo è sano e consapevole che con il lavoro arriveranno anche i risultati - sottolinea Bucchi - Dobbiamo essere più duri a rimbalzo, ne abbiamo parlato: l'altra sera abbiamo fatto male, non è un discorso solo di lunghi ma anche di squadra, tutti si devono aiutare perché sono quei dettagli che fanno la differenza".

Con Tortona la Dinamo deve riscattare le due sconfitte subite a Bologna e contro l'Aek. "Abbiamo fatto miglioramenti, ma dobbiamo togliere quei minuti di appannamento durante i match - spiega il coach - Normale con 3/5 del quintetto che non hanno fatto la preparazione, ci serve una vittoria per ritmo e fiducia, per dare un'ulteriore spinta nel nostro lavoro".





