Ferita in incidente stradale a Sassari, muore dopo 20 giorni

Gabriella Cau, la donna di 64 anni rimasta ferita il 7 ottobre in un incidente stradale alla periferia di Sassari, è morta questo pomeriggio all'ospedale Santissima Annunziata, dove era ricoverata nel reparto di Rianimazione.

La donna viaggiava su una Peugeot 3008 guidata da una parente e mentre percorreva una stretta stradina vicinale tra le borgate di San Giovanni e Sant'Orsola, si era scontrata lievemente con un'altra auto, un'Audi A4 condotta da un uomo di 53 anni.

La donna era scesa dall'auto per verificare i danni e protestare contro l'altro automobilista, ma era caduta battendo la testa. Soccorsa dal 118 era stata ricoverata in Rianimazione in condizioni gravi.

Il 53enne era scappato ed era stato rintracciato e identificato poco dopo dagli agenti della Polizia locale.

Le versioni sulla dinamica dell'incidente erano approssimative e discordanti e gli agenti avevano faticato non poco per ricostruire i fatti e inviare poi una informativa alla Procura della Repubblica.

Ora, con la morte della 64enne, la posizione dell'altro automobilista potrebbe aggravarsi.



