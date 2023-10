Dl Sud: sardi divisi su emendamento risorse Zes alle Isole

Maggioranza e opposizione in Sardegna si dividono sull'approvazione, nella notte, da parte della commissione Bilancio della Camera, di un emendamento al decreto Sud che prevede risorse ad hoc per la Sardegna e la Sicilia nell'ambito dei fondi per le Zes. Ad applaudire gli esponenti del centrodestra, con il deputato sardo della Lega Dario Giagoni e il consigliere regionale e presidente della commissione speciale per l'Insularità Michele Cossa.

Il primo a commentare quello che il presidente della Bicamerale sugli svantaggi dell'insularità, Tommaso Calderone, ha definito "un risultato del lavoro che si sta compiendo nel parlamentino", è stato Giagoni, promotore insieme allo stesso Calderone del correttivo. "Si tratta di un intervento necessario per il rispetto del principio di insularità reintrodotto in Costituzione nel 2022 e che darà modo alle Regioni insulari di non subire ulteriori divari infrastrutturali e sociali rispetto alla penisola tutta", scrive il deputato leghista in una nota.

Ma, precisa, "è solo il primo passo da compiere per l'attuazione reale di quel principio". Soddisfatto anche Michele Cossa: "Promuovere investimenti e attrarre investitori rappresenta il mezzo più efficace per garantire lo sviluppo e il benessere dei territori svantaggiati".

Critica l'opposizione con il deputato Silvio Lai e il senatore Marco Meloni, entrambi Pd, firmatari di nove emendamenti, tutti depositati, "per affossare - ricorda Meloni - la Zes unica del Mezzogiorno". Lai va in pressing: "Confido che Sardegna e Sicilia si preparino a impugnare il decreto Sud una volta convertito tra due settimane, perché al termine del lavoro in commissione referente nel testo non è stata accettata alcuna richiesta di modifica tra quelle depositate".

Ritiene l'intervento "insufficiente", invece, l'esponente della commissione Bicamerale e vice presidente del M5s, Alessandra Todde. "Se si vuole intervenire seriamente sullo sviluppo di Sardegna e Sicilia si deve pensare in maniera strutturale, e non con interventi spot per aggiustare il tiro", sottolinea insieme alla senatrice Concetta Damante, capogruppo pentastellatata in commissione Insularità.



