Calcio: Cagliari; Ranieri pronto a rilanciare Lapadula

Nandez e Mancosu pronti a tornare subito in campo domenica contro il Frosinone alla Domus. Scalpita anche Lapadula, fermo da luglio: per il bomber italo-peruviano possibile impiego a partita iniziata. Nandez e Mancosu si sono allenati regolarmente ad Assemini insieme al resto della squadra. E ora prenotano un posto in formazione nell'undici che domenica, contro la squadra dell'ex Di Francesco, proverà a inseguire la prima vittoria del campionato.

Due 'gioielli' trattati con molta cura, Nandez e Mancosu. Sinora hanno seguito una tabella speciale per evitare forzature. Con un obiettivo: garantire la presenza in campo con i ciociari aumentando il minutaggio in campo dopo la gara a metà (usciti entrambi all'intervallo) quattro giorni fa contro la Salernitana. Problemi diversi: Nandez doveva smaltire lo stress legato agli impegni con la nazionale uruguaiana; mentre per Mancosu bisognava curare il recupero dopo la lunga inattività legata all'intervento chirurgico della scorsa estate.

Il test a metà con la Salernitana ha dato buoni segnali e un po' di preoccupazione per l'indurimento muscolare di Nandez. Ora sembra tutto passato. Questa mattina lavoro regolare insieme agli altri tra esercitazioni sul possesso palla e partita a tutto campo. Personalizzato per Capradossi e Aresti. Bene anche Dossena, uscito per crampi a Salerno, e Lapadula: per il bomber possibile ritorno in campo, ma solo a gara iniziata.



