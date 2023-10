Cade durante arrampicata, muore esperto del Soccorso alpino

Un esperto del Soccorso alpino e speleologico della Sardegna, Giuseppe Aneris, noto come Jose, 62 anni, oristanese, è morto questo pomeriggio durante una arrampicata nel Supramonte di Dorgali, in località Iscala de Su Lisandro. Da vent'anni collaborava con il Soccorso alpino e oggi era partito con un collega da Dorgali per una escursione che aveva effettuato diverse volte nella sua vita. Un'impresa che questa volta gli è stata fatale.

Volato da un'altezza di circa 50 metri, è morto sul colpo.

Per recuperare il corpo è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso dell'Areus decollato da Alghero, ma i medici hanno potuto solo constatare il decesso dell'uomo. Sul posto anche i vigili del fuoco. Giuseppe Aneris era un grande sportivo: nel 1982 vinse il titolo italiano di paracadutismo juniores ma è noto soprattutto per essere sopravvissuto nel 2014 a una tormenta di neve in Nepal costata la vita a decine di persone.



