Tentarono evasione dal carcere di Alghero, tre condanne

Il tribunale di Sassari ha emesso oggi tre condanne per la tentata evasione di alcuni detenuti dal carcere di Alghero, nel 2013.

La condanna a tre anni di carcere è stata inflitta a Giovanni Pirisi, 52enne algherese, insegnante della Scuola alberghiera, che all'epoca del fatto teneva un corso di cucina nell'istituto penitenziario.

Pirisi, difeso dall'avvocato Elias Vacca, era accusato di avere fornito arnesi da scasso e un telefono cellulare in cambio di un pagamento di 1.000 euro.

Due dei detenuti che avevano tentato la fuga sono stati anche loro condannati: Gojart Leba a quattro anni e Majada Leba a due anni e otto mesi.

Giovanni Antonio Serra, invece, è stato assolto; per Lionel Unguerani, difeso dall'avvocato Paolo Spano, e altri due imputati, Dilaver Laci, Olsjon Bilishti, è stata riconosciuta l'intervenuta prescrizione.



