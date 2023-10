Ex presidente Bnl Abete assolto a Cagliari da accusa di usura

Luigi Abete, ex presidente della Bnl, è stato assolto oggi dall'accusa di usura perchè il fatto non costituisce reato. Sotto processo a Cagliari, i giudici della prima sezione del Tribunale hanno pronunciato la sentenza accogliendo la richiesta di assoluzione sia della pm Diana Lecca che del difensore Roberto Rampioni.

Il caso giudiziario è nato dalla denuncia della società proprietaria dell'hotel Setar di Quartu Sant'Elena, la famiglia Depau, patrocinata come parte civile dall'avvocato Marcello Colamatteo: all'epoca dei fatti contestati, contrasse un mutuo con la Bnl segnalando tassi di interesse superiori al dovuto.

Dalla formula usata dai giudici, si evince che Abete è stato assolto sull'elemento soggettivo del reato: in pratica, se l'usura c'è stata, non può essere ricondotta all'allora presidente della Bnl.



