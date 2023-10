Un malore mentre percorreva in bici una stradina nella pineta di Sinnai non gli ha lasciato scampo. Nicola Sensibile, 51 anni di Selargius, si è accasciato sull'asfalto ed è morto. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei medici del 118, giunti sul posto anche con l'elisoccorso: per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul luogo della tragedia sono inoltre arrivati i carabinieri della compagnia di Quartu e della locale stazione.



