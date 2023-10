Basket: Dinamo all'assalto della corazzata Virtus Bologna

La Dinamo Banco di Sardegna a caccia dell'impresa sul campo della capolista Virtus Bologna.

Domenica sera, alle 20, la squadra allenata da coach Bucchi affronterà le V nere, ancora imbattute in campionato.

"Di impossibile non c'è niente. Bologna ovviamente è una squadra molto forte, ma io voglio vedere i ragazzi scendere in campo con il giusto atteggiamento", ha detto il tecnico dei sassaresi nella conferenza stampa di presentazione della gara.

"Noi in generale dobbiamo migliorare l'approccio alle partite, dobbiamo arrivare mentalmente pronti, con la giusta determinazione e concentrazione. La squadra c'è - ha proseguito Bucchi - e lo ha dimostrato con la reazione avuta nel secondo tempo della gara di Champions in Polonia. È stata una sconfitta ma l'atteggiamento del secondo tempo, il recupero, l'impegno sono segnali positivi da cui ripartire".

Anche il play Alessandro Cappelletti è ottimista, pur non nascondendo le difficoltà che la squadra sta affrontando a causa dei numerosi infortuni patiti durante la fase di preparazione: "A questa squadra manca uno storico, un mese e mezzo di preseason. Ci sono tanti elementi nuovi e stiamo cercando di saltare i tempi lavorando duro, seguendo lo staff e mettendoci a disposizione per crescere, è la chiave per fare bene in futuro".





