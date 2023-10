Quartu, in viale Colombo nasce la nuova piazza del Mare

Nella strada che porta al Poetto di Quartu ci sarà anche la piazza del Mare. Sabato 21 ottobre è in programma l'inaugurazione della nuova area tra viale Colombo e via Nenni.

È un progetto che nasce dalla collaborazione tra Comune e centro commerciale naturale La via del mare. Iter burocratico già avviato per la nuova denominazione toponomastica. Ma i nuovi arredi sono già pronti. Le fioriere davanti al porticato sono state dipinte da La Fille Bertha, la stessa artista che qualche mese fa ha realizzato il dipinto nel muro dall'altro lato della strada, in collaborazione con Alessio Errante.

"L'inaugurazione della nuova Piazza del Mare - spiega il sindaco Graziano Milia - rappresenta simbolicamente la rinascita dell'intera città, all'interno di un'idea di riqualificazione più ampia che individua nel viale Colombo il punto di passaggio strategico dal centro urbano all'area del litorale, dove convivono attività produttive, accoglienza e turismo, non soltanto nei mesi estivi ma tutto l'anno e dove nasce l'idea di un polo urbano moderno ed attrezzato, capace di offrirsi anche all'insediamento di nuove realtà, come il polo universitario decentrato".

Un'ambizione - spiega Milia - che si misura con l'esigenza di ridisegnare tutta l'architettura del viale, dagli aspetti della viabilità a quelli complementari della pedonalità e dell'arredo urbano. Sabato sará festa con i negozi che è esteranno aperti fino a tarda sera.

In programma street art, dimostrazioni di body painting.

Spazio anche alla moda, con lo spettacolo che, tra sfilate e intrattenimento, decreterà la vincitrice del concorso miss La Via del Mare. Per l'inaugurazione della piazza sono state previste modifiche della viabilità. A partire dalla sospensione della circolazione e dall'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati della strada, nel tratto compreso tra via Nenni e via Parini e tra via Bonaria e via Caboto.



