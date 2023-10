Promo Autunno a Sassari, chiusura con 77mila visitatori

Promo Autunno, la fiera regionale della Sardegna che si è svolta nei giorni scorsi a Sassari, ha chiuso la quinta edizione con 77mila biglietti di ingresso staccati.

"Un successo straordinario per il periodo post covid che fa ben sperare nel futuro e quindi nella certezza di rivederci a ottobre 2024", commenta l'organizzatore dell'evento, Claudio Rotunno.

Con 300 stand e una fitta serie di appuntamenti, sfilate di moda, dibattiti, Promo Autunno ha catturato la curiosità di migliaia di visitatori che hanno potuto conoscere le migliori aziende sarde di tutti i settori commerciali: dall'agroalimentare all'artigianale, dall'arredo al design e poi industria, gioielleria e fashion, auto, assicurazioni, agenzie immobiliari e di viaggi, scuole di lingue, energia, tecnologia, centri bellezza, acconciatori e tanto altro.

Un successo che spinge gli organizzatori a sbilanciarsi già nell'annunciare le novità della prossima edizione: "Per il futuro non metto limiti, anche se avere una fiera a questi livelli è già un grandissimo risultato. Una novità possiamo già annunciarla. Il prossimo anno nascerà il settore Top 20, in cui saranno inserite le migliori aziende sarde a livello di fatturato", rivela Rotunno.

Il nuovo settore della fiera si aggiungerà a quelli già sperimentati con successo finora, ossia il Gold, con le maggiori istituzioni dell'Isola e le più importanti associazioni di categoria, il Platinum, massimo riferimento aziendale per raffinatezza e pregio, il Wedding, allestito come un vero e proprio set fotografico, e il Food.



