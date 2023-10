Concerti jazz per i più piccoli al Massimo di Cagliari

Ritorna con quattro appuntamenti domenicali la terza edizione de "La musica che gira in tondo", rassegna nata dalla collaborazione tra l'associazione Contattosonoro e l'etichetta S'Ardmusic, dedicata ai piccoli che appartengono alla fascia 0-3 anni e alle loro famiglie.

Un appuntamento incluso nel progetto di Jazzin' Family fortemente voluto dalla musicoterapeuta Francesca Romana Motzo e inserito nel disegno artistico di Jazz in Sardegna dedicato all'inizio della vita e alla primissima infanzia.

La novità di questa edizione è l'inclusione dell'esperienza alle mamme in gravidanza: ad ogni appuntamento, oltre ai 20 posti per i nuclei familiari 0-3, verranno infatti riservati altri cinque posti per le mamme e/o coppie genitoriali in attesa.

Musica come esperienza di vita, dunque, percepita e fruita dal vivo, espressione di comunità e identità, proposta a un pubblico delicato e importante, capace di generare connessioni e originali restituizioni anche tra i piccolissimi. Anche per questa terza edizione autunnale i musicisti protagonisti degli incontri hanno infatti accolto l'invito a pensare la musica come strumento dinamico, relazionale, capace di comporre, scomporre e ricomporre forme esperienziali in grado di aderire profondamente alla natura umana. A gattoni sul tappetino di gomma o abbracciati ai loro genitori, i piccoli avranno la possibilità di ascoltare e interagire con artisti del calibro di Sebastiano Dessanay, Salvatore Maiore e Maria Vicentini dell'Arkos Trio (dedicato all'ascolto della musica jazz) e con l'Ensemble Réunis composto dal violinista Pietro Ferra, il pianista e clavicembalista Walter Agus e il violoncellista Vladimiro Atzeni, maestro stabile dell'Orchestra del Lirico di Cagliari (trio dedicato all'ascolto della musica classica).

Per lo stile contemporaneo si potrà ascoltare il duo di Tobiah ed Alessandro Cau che porta nella sala M3 del Massimo una sperimentazione sulla canzone folk, grazie alla combinazione musicale di Alessandro Cau alla batteria preparata e alla voce, e a quella di Tobia Poltronieri alla chitarra ed elettronica. A concludere il ciclo degli incontri domenicali, la voce di Stefania Secci Rosa accompagnata dalla chitarra di Fabrizio Lai in un viaggio fatto di sonorità sarde, brasiliane, capoverdiane e iberiche.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA