Colpi di pistola in centro storico a Sassari, arrestato un uomo

Spari all'ora di pranzo nei vicoli del quartiere San Donato, nel centro storico di Sassari. Nessuno è rimasto ferito. I carabinieri hanno già arrestato il responsabile, un uomo di origine senegalese.

Secondo quanto accertato dai militari della Compagnia di Sassari, guidati dal capitano Antonio Odoroso, il cittadino extracomunitario ha esploso diversi colpi di pistola dalla strada, in via San Donato, contro le finestre dell'abitazione dove risiede un uomo di origine nigeriana. I proiettili si sono conficcati nella facciata e all'interno della casa, fortunatamente senza colpire nessuno. L'aggressore si è poi allontanato, ma è stato bloccato subito dopo dai carabinieri, che hanno recuperato anche l'arma.

Gli investigatori dell'Arma stanno verificando se l'episodio possa essere collegato a un regolamento di conti fra bande rivali che gestiscono lo spaccio di stupefacenti e il giro di prostituzione nel centro storico. Già ieri, sempre a fine mattinata, una decina di persone si erano affrontate, coltelli alla mano, proprio nella zona di via San Donato, per poi dileguarsi all'arrivo delle forze dell'ordine.



