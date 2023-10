Cagliari, a Salerno con Dossena, Mancosu e Luvumbo

Il Cagliari aspetta Nandez, in viaggio dopo la vittoria del suo Uruguay contro il Brasile. Ma sa che per la sfida di domenica contro la Salernitana potrà contare su Dossena, Mancosu e Luvumbo. Oggi la svolta: difensore, trequartista e attaccante hanno lavorato per la prima volta insieme al resto del gruppo, partitella compresa. E sono pronti per la sfida salvezza all'Arechi.

Per Ranieri, però, i dubbi non mancano. Molti sono legati alle condizioni di chi è ritornato dagli impegni delle nazionali. Questa mattina defaticante per gli under 21 Obert, appena tornato, e Prati. Stesso carico dei compagni per Radunovic e Oristanio. Fuori Aresti (terapie), personalizzato per Capradossi, Hatzidiakos e Lapadula.

Il bomber italo peruviano sta dando il massimo per tornare in campo al più presto dopo il lungo infortunio: ad Assemini corre e calcia, ma forse dovrà aspettare le gare con Frosinone e Genoa. Con un punto interrogativo: Ranieri potrebbe anche decidere di portarlo a Salerno per fargli riassaporare il clima campionato. Tutto da decidere.

Intanto al termine dell'allenamento di questa mattina società e squadra hanno organizzato una grigliata. Obiettivo: fare gruppo in vista della difficile gara di domenica. Tutti presenti: il presidente Tommaso Giulini, i dirigenti, mister Ranieri e lo staff tecnico al completo. E poi giocatori, medici, fisioterapisti, magazzinieri e tutte le persone che lavorano quotidianamente al Centro sportivo di Assemini.



