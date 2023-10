Regionali '24: c.sinistra approva criteri per scelta candidato

Nuovo appuntamento per il tavolo della coalizione di centrosinistra con M5s e indipendentisti che prosegue nel percorso verso le Regionali del 2024.

Approvati i criteri per la scelta del candidato o della candidata alla presidenza, che erano stati già approntati nell'ultima sessione di sabato scorso e valutati dall'assemblea del Pd nello stesso giorno. Punti fermi la "capacità di rappresentare, attraverso il programma di governo, il popolo sardo" e "la capacità di tenere unite le forze politiche e i movimenti che costituiscono la coalizione".

Durante la riunione i rappresentanti delle forze al tavolo hanno presentato proposte di modifica o integrazione alle regole base da seguire. Tra le proposte quella di Liberu, per eliminare il riferimento alla valutazione "del coinvolgimento in episodi di natura giudiziaria", perché esiste già la legge a stabilire la candidabilità. Spazio a precisazioni anche sulla "capacità di dialogare con le parti sociali e sintonizzarsi sui bisogni dei sardi", avanzate da Franciscu Sedda di A Innantis, o il divieto "di apparentamenti di liste o candidature individuali espressione di aree politiche chiaramente collocate nel centrodestra di governo della regione", puntualizzato da Luca Pizzuto per Sinistra Futura.

Ora, dopo le limature, i criteri emendati e definitivi diventeranno la base per valutare i papabili e già dalla prossima riunione, assicurano i rappresentanti del campo largo, si comincerà a parlare di nomi.



