Doria, più fondi per la sanità dal governo ma all'Isola arriverà poco, paghiamo noi il sistema

"Le risorse sulla sanità alla fine sono aumentate, direi che lo sforzo c'è stato, ed è una presa di coscienza che il problema è fortemente sentito dal governo". Così l'assessore della Sanità della Regione Sardegna, Carlo Doria, commenta le misure sulla salute inserite nella manovra approvata dal Cdm. "La Sardegna, però, - puntualizza l'esponente della Giunta di centrodestra - si paga da sé il sistema sanitario, perciò dall'incremento del fondo sanitario non ci arriverà molto". Anzi, segnala l'assessore del Bilancio Giuseppe Fasolino, "se poi fossimo obbligati a coprire quell'aumento con risorse regionali, questo sarebbe un problema".

Doria ricorda la battaglia trasversale e bipartisan portata avanti con le altre Regioni nelle commissioni: "Abbiamo ribadito in tutti gli incontri, anche con il ministro Schillaci, che il sistema sanitario nazionale è sottofinanziato ed è uno dei motivi principali della fuga del personale dal sistema pubblico".

Suggerimenti su questo punto potranno arrivare durante l'esame parlamentare del testo: "Si potrebbe lavorare sulle proposte già avanzate per detassare gli emolumenti del personale, agendo su alcune indennità e prestazioni aggiuntive", spiega l'assessore sardo ricordando come nell'ultimo collegato alla finanziaria regionale siano stati stanziati dalla Giunta "sei milioni di euro per le discipline carenti nei presidi ospedalieri disagiati, per favorire i medici a ricoprire gli incarichi".



