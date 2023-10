La Asl di Nuoro cerca medici di base, pronto nuovo bando

La carenza di medici di base in tutta la provincia di Nuoro ha spinto la Asl 3 a pubblicare un nuovo bando per l'apertura di ambulatori straordinari di comunità territoriale (Ascot) per diversi ambiti territoriali rimasti scoperti.

Il bando, che arriva dopo quello dell'aprile scorso e a cui hanno risposto 34 medici, è aperto e senza scadenza.

I professionisti interessati - fanno sapere dalla Asl - dovranno presentare la propria istanza, compilando il modello allegato all'avviso che si trova nel sito della Asl di Nuoro, che dovrà poi essere spedito all'indirizzo direzione.generale@aslnuoro.it.



