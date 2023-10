Comitati per la salute, 'basta disservizi ad Alghero'

Sabato scorso sono scesi in piazza per protestare contro i disservizi del sistema sanitario, oggi i "Comitati spontanei per la difesa della salute" di Alghero scrivono una lettera all'assessore regionale della Sanità, Carlo Doria, e ai vertici di Asl e Aou con un elenco di richieste.

Dieci punti in cui i comitati indicano le priorità da risolvere con la massima urgenza per vedere riconosciuto il diritto alla salute e alle cure dei cittadini.

In cima alla lista c'è la riduzione delle liste d'attesa delle prestazioni specialistiche; quindi l'attivazione degli ambulatori straordinari di continuità assistenziale, "in grado di garantire l'assistenza a circa 3000 cittadini a tutt'oggi sprovvisti di medico di base".

Ancora, la "piena funzionalità dei diversi reparti quali Ostetricia e ginecologia, Pediatria, Medicina, Nefrologia, Cardiologia, Ortopedia, Centro trasfusionale", e del reparto operatorio dell'ospedale Marino. Quindi l'attivazione del reparto di Terapia intensiva "realizzato da tempo presso l'ospedale civile di Alghero, a oggi inutilizzato".

I comitati chiedono la piena funzionalità del Centro di salute mentale, la riattivazione del Centro diurno, l'apertura del nuovo reparto di Lungodegenza e del servizio di Neurologia.

E infine, l'ultima richiesta: "l'assessore regionale alla Sanità dovrà, inoltre, garantire con atti concreti e non solo a parole, il finanziamento e la progettazione del nuovo ospedale di Alghero, la cui realizzazione è stata prevista da anni nell'area adiacente all'Ospedale civile".



