Cagliari, seimila posti sul mare per nuovo palazzetto dello sport

Cagliari inizia a intravedere il suo nuovo palazzetto dello sport: basket, volley, tennistavolo, tennis e tante altre discipline potranno essere ospitate nella nuova struttura in riva al mare, a Sant'Elia, nell'area che oggi ospita il parcheggio cuore. Il progetto, con simulazione e video, è stato presentato questa mattina nella commissione Lavori pubblici del consiglio comunale.

Le immagini mostrano una struttura dal design avveniristico con pannelli fotovoltaici e spazi verdi. Il via al cantiere è previsto a giugno. Tutto deve essere terminato entro il 2026. I soldi ci sono: circa 40 milioni di euro che arrivano dal Pnrr, ma anche da fondi della Regione e del Comune di Cagliari. Il nuovo palazzetto potrà ospitare almeno seimila spettatori con una capienza che sarà un lasciapassare per importanti manifestazioni internazionali. Non solo sfide sportive: la struttura potrà essere sede di congressi, concerti e grandi eventi.

L'annuncio era stato dato lo scorso dicembre dal governatore Christian Solinas nel corso di una conferenza stampa con il ministro dello sport Andrea Abodi. Nessun rischio di vicolo paesaggistico, aveva assicurato allora il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu. L'area è attualmente occupata da un posteggio che ospita il mercatino domenicale dell'usato e viene riempito dalle auto in occasione delle gare casalinghe del Cagliari. Il mare è a poche decine di metri. E accanto c'è il vecchio stadio Sant'Elia che presto dovrebbe essere trasformato nel nuovo terreno di gioco del Cagliari.



