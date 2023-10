Transizione ecologica e digitale,voucher Camera di commercio

Voucher alle imprese per la transizione digitale ed ecologica: li mette a disposizione la Camera di Commercio di Cagliari e Oristano che ha pubblicato oggi il bando per il 2023. A disposizione in totale al momento 150mila euro, integrati ulteriormente in futuro, per finanziare progetti relativi agli ambiti del digitale e dell'efficienza energetica.

Il bando è rivolto alle micro, piccole e medie imprese di tutti i settori economici appartenenti alla circoscrizione territoriale dell'ente camerale e prevede un'agevolazione, concessa in regime di de minimis e secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, fino al 70% delle spese ammissibili. L'investimento minimo deve essere di 4mila euro, mentre arriva a 10mila l'importo massimo finanziabile.

Il bando 'Doppia transizione digitale ed ecologica', realizzato nell'ambito dell'iniziativa autorizzata dal ministero delle Imprese e del Made in Italy punta a "promuovere un'economia inclusiva e sostenibile, attraverso la trasformazione digitale ed ecologica delle imprese, e dare slancio alla produzione e agli investimenti nella ripresa post pandemica del nostro Paese", si legge nel bando.

Le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello online "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere, dalle 10 del 27 ottobre alle 16 del 10 novembre.



