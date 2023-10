Sassari,ancora deserta gara per ampliamento del PalaSerradimigni

Era già successo a fine agosto, si è ripetuto oggi: la gara indetta dal Comune di Sassari per eseguire i lavori di completamento del PalaSerradimigni, che porterebbero la capienza dell'impianto a 6mila spettatori, è andata deserta. Il termine per partecipare si è chiuso questa mattina e, esattamente come due mesi fa, nessuna impresa ha presentato offerte per aggiudicarsi l'appalto di quasi 7 milioni di euro.

La Dinamo Banco di Sardegna, squadra che milita nella Lega A di basket, con in bacheca uno scudetto, due Supercoppe italiane, due Coppe Italia, una Fiba Europe Cup, rischia così di trovarsi senza un palazzetto dove giocare le partite casalinghe.

"L'amministrazione comunale e la società Dinamo stanno lavorando insieme per trovare la giusta soluzione che consenta il completamento dell'opera e al tempo stesso non privi la città della sua squadra", scrive l'amministrazione in una nota stampa.

Un primo intervento sul PalaSerradimigni è già iniziato negli ultimi anni, per un costo di 4 milioni e 300mila euro, ed è in fase di ultimazione. Sono state poste le basi per i successivi interventi di ampliamento e di installazione di una nuova copertura. Le opere, accorpate in un unico appalto, sono divise in due stralci di lavori: un primo dal costo di 4milioni e 435mila euro prevede l'ultimazione degli elementi portanti della nuova configurazione, la struttura delle nuove tribune e della copertura e il completamento della nuova copertura dell'intero complesso.

Il secondo stralcio da 2 milioni e 201mila euro prevede invece il tamponamento delle nuove aree destinate alle tribune e al pubblico, la finitura interna delle aree in ampliamento, la rimozione dell'involucro esistente e l'adeguamento dell'impianto di illuminazione dell'arena di gioco, oltre alle opere idrauliche ed elettriche connesse alle nuove opere. Tutto questo se e quando sarà aggiudicato l'appalto.



