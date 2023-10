"Obiettivo Lavoro", incontri all'Università di Cagliari

Si chiama "Obiettivo Lavoro" il ciclo di incontri formativi e di orientamento organizzato dall'ufficio Job Placement dell'Università degli Studi di Cagliari.

Obiettivo degli incontri: imparare a scrivere un curriculum vitae efficace, capire come affrontare i colloqui di selezione e come superare criticità che, a volte, si presentano in fase di ricerca della prima occupazione. Gli incontri in programma avranno un'impostazione teorico-pratica e daranno ampio spazio all'interazione con i partecipanti ed alle esercitazioni.

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno in presenza, dalle 9:30 alle 12:00, nella sala del Teatro anatomico di via Ospedale 121, con gli interventi del personale dell'ufficio Job Placement e la partecipazione di referenti aziendali ed esperti del mondo del lavoro.

Si inizia domani, martedì 17 ottobre, alle 9:30, con l'incontro dedicato alla definizione dell'obiettivo professionale. Ospite d'eccezione, Claudio Sponchioni, CEO e co-founder di Jobiri, la piattaforma che sfrutta le potenzialità della tecnologia per offrire strumenti innovativi a supporto della ricerca di lavoro.

Si proseguirà martedì 24 ottobre, con l'incontro dedicato alla redazione di un curriculum vitae efficace.

L'appuntamento successivo è in programma martedì 7 novembre e il tema è quello della preparazione per i colloqui di selezione.

Gli incontri proseguiranno nelle settimane successive, secondo un calendario che sarà pubblicato all'inizio del mese di novembre.



