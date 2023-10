In viaggio con Bankitalia, tappa a Cagliari del tour nazionale

Arriva a Cagliari "In viaggio con la Banca d'Italia", il tour nelle città italiane per promuovere la cultura finanziaria, raccontare la banca centrale italiana, incontrare persone, imprese e istituzioni. Due giornate, martedì 17 e mercoledì 18 ottobre, con tavole rotonde e approfondimenti.

Nella prima, dalle 11 nell'aula magna del rettorato dell'Università di Cagliari, è in programma l'incontro "Il polso dell'economia": si parla di inflazione e crescita, lavoro e produttività, finanza pubblica e pagamenti.

Nel pomeriggio, nella sede della Banca d'Italia, focus su "Capirci qualcosa: strumentario per orientarsi nell'informazione economica". Si cercherà di rispondere alle domande più frequenti: come capire l'informazione economica fatta di dati, di tabelle, di numeri? Le fonti sono fondamentali, ma quali fonti? Tra gli ospiti Vittorio Pelligra, docente di Politica Economica dell'Università.

Mercoledì 18 si prosegue con l'Open day, ospitato nella sede della Banca d'Italia: previste visite guidate per conoscere l'istituto di credito centrale, il suo patrimonio artistico e i servizi offerti ai cittadini. Alle 12 spazio all'incontro "Tu e l'economia - Orientarsi per scegliere meglio", dedicato ad approfondire temi di educazione e cultura economico-finanziaria.

Alle 16.30 il confronto su "La Banca d'Italia per la tutela della clientela bancaria e finanziaria", incentrato sugli strumenti di tutela dei clienti bancari.



