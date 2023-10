Donne e menopausa, rispondono specialisti del Policlinico Casula

La Ginecologia e Ostetricia del Policlinico Duilio Casula, diretta dal professor Stefano Angioni, al fianco delle donne. La professoressa Anna Maria Fulghesu e gli specialisti risponderanno mercoledì 18 ottobre alle pazienti su tutte le tematiche relative alla menopausa, tramite consulti telefonici chiamando lo 07051093214 dalle 9 alle 12.

L'iniziativa promossa da Onda ha come obiettivo la prevenzione e l'informazione sulla menopausa, quel momento fisiologico della vita della donna che in genere si verifica tra i 45 e i 55 anni. In questo processo le ovaie cessano la loro attività e, di conseguenza, diminuisce nel sangue la quantità degli estrogeni, cioè quegli ormoni prodotti fino ad allora.

Questa diminuzione può provocare alcuni disturbi e sintomi, sia di natura neurovegetativa come vampate di calore, sudorazioni profuse, palpitazioni, sia di natura psico-affettiva come irritabilità, affaticamento, ansia, disturbi della concentrazione e della memoria, diminuzione del desiderio sessuale. Le conseguenze più importanti del calo degli estrogeni sono l'aumento del rischio cardiovascolare e le patologie osteoarticolari, in particolare l'aumento dell'incidenza dell'osteoporosi.



