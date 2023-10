Calcio: Cagliari, Luvumbo e Hatzidiakos ko con le nazionali

Cagliari domani pomeriggio in campo per la ripresa degli allenamenti in vista della gara di domenica all'Arechi contro la Salernitana. Sarà la prima sfida di un trittico che dovrà dare le prime vere risposte sulle possibilità dei sardi di rimanere in Serie A. Dopo la gara in Campania, ci sara una doppia chance all'Unipol Domus con Frosinone e Genoa: per la squadra di Ranieri tre occasioni per provare a cambiare rotta e posizione in classifica.

Primi allenamenti a ranghi ridotti a causa degli impegni con le nazionali. Ranieri riabbraccerà prima del tempo Luvumbo e Hatzidiakos. L'attaccante angolano è giá a Cagliari. E sarà lo staff medico rossoblù a gestire il suo recupero dopo l'affaticamento che aveva sferrato i primi colpi già nei minuti finali della gara con il Milan. Luvumbo era in ritiro con la nazionale angolana ma le condizioni del giocatore hanno suggerito il via libera anticipato: niente amichevole in Portogallo con il Congo, Luvumbo è tornato in Sardegna.

Domani alla ripresa degli allenamenti ci sarà anche Hatzidiakos, "liberato" dalla sua nazionale dopo l'infortunio con l'Irlanda. Nulla di grave, dovrebbe essere solo una botta.

Ma anche per lui condizioni da valutare. Alla ripresa degli allenamenti ci sarà anche Wieteska, in panchina ieri nella sfida tra la sua Polonia e la Moldavia. Non ci sarà, invece, Obert, domani in campo in amichevole con la Slovacchia under 21. Per gli altri Ranieri dovrà aspettare: Radunovic (Serbia) e gli azzurrini Prati e Oristanio chiudono domani le loro fatiche con la rappresentatività di Nunziata. L'ultimo a tornare alla base sarà Nandez: gioca il 18 (alle 2 italiane) con il suo Uruguay a Montevideo contro il Brasile.

Intanto Lapadula stringe i tempi: l'attaccante punta alla convocazione con Frosinone o Genoa.



