Accoltella il rivale a P. Torres, arrestato per tentato omicidio

Un operaio di 29 anni di origine romena, residente a Porto Torres, è stato arrestato dai carabinieri la notte fra sabato e domenica con l'accusa di tentato omicidio, dopo aver colpito un connazionale con una coltellata a una spalla.

Secondo quanto accertato dai militari della Compagnia di Porto Torres, sabato sera l'uomo ha avuto un litigio con il conoscente, per futili motivi. Intorno alle 22 è uscito dalla sua abitazione armato di due coltelli da cucina e ha raggiunto l'appartamento del connazionale 53enne, anche lui operaio. Qui lo ha colpito alla spalla sinistra con un fendente. Trasportato in fin di vita al Pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, l'uomo si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata.

Nel frattempo i carabinieri hanno intercettato e arrestato il 29enne: dopo le formalità di rito è stato trasferito nel carcere di Bancali a disposizione dell'autorità giudiziaria. I militari hanno anche perquisito gli appartamenti dei due operai dove hanno trovato e sequestrato i manici dei coltelli utilizzati dall'aggressore, una lama spezzata di uno dei due coltelli e i vestiti indossati al momento del fatto.



