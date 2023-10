A Elmas spettacoli e incontri nel segno della non violenza

Teatro e cultura nonviolenta per gettare semi di pace in vari ambiti, dalla comunicazione all'educazione. È in programma al teatro Teatro Carta di Elmas, dal 19 al 23 ottobre, il festival "Love Sharing", giunto all'ottava edizione.

In cartellone spettacoli per le scuole e presentazioni di libri con in primo piano "l'educazione alla pace delle giovani generazioni", spiega Maria Virginia Siriu, direttrice artistica della manifestazione organizzata da Theandric Teatro Nonviolento, compagnia di innovazione e sperimentazione nell'ambito del teatro politico.

L'opera di Elise Boulding e Daisaku Ikeda "In piena fioritura. Agire per costruire culture di pace" disegna un panorama in cui si individuano i momenti, i luoghi e gli strumenti di questa pratica innovativa, partendo dall'esperienza di vita dei due autori e da esempi concreti. Presenta Elsa Pascalis di Giulia Giornaliste assieme ad alcuni rappresentanti della Soka Gakkai Italia. "Una profonda trasformazione della cultura patriarcale e la gestione delle diversità sono alla base della loro proposta educativa", aggiunge Siriu. L'approccio nonviolento alla comunicazione per formare le nuove generazioni di divulgatori e di giornalisti sarà analizzato nel corso dell'incontro "Giornalismo nonviolento" da Olivier Turquet, redattore dell'agenzia di stampa internazionale Pressenza in dialogo con Carlo Bellisai (Movimento Nonviolento Sardegna) e il giornalista Simone Spiga. Dalla saggistica al teatro con lo spettacolo per le scuole "Che spettacolo sui ponti", una commedia divertente della compagnia teatrale Compagni di Viaggio con Federico Clerico, Costanza Frola, Riccardo Gili, suoi testo e regia, e Alessandra Minchillo.

Per i bambini ci sarà "Il piccolo principe" con adattamento e regia di Maria Virginia Siriu e con Antonio Luciano, Andrea Vargiu e Fabrizio Congia. "Una versione depatriarcalizzata per la storia più letta e amata di tutti tempi", spiega ancora la direttrice artistica.



