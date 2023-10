Corsi di formazione on line di Laore per benessere animale

Il disservizio segnalato da Confagricoltura Sardegna, all'assessorato dell'Agricoltura e all'Agenzia Laore, sulla mancanza di personale qualificato per assicurare la formazione obbligatoria per centinaia di allevatori, che avevano aderito alla misura del Benessere animale, è stato rapidamente superato dall'intervento di Laore.

Dal 23 ottobre al 24 novembre 2023 saranno, infatti, disponibili on line sulla piattaforma Moodle, tutti i giorni e a tutte le ore, i materiali utili alla formazione. Attraverso il nuovo format, le imprese agricole in difficoltà potranno quindi garantire il rispetto degli impegni entro il prossimo 31 dicembre, così da non perdere i finanziamenti della Politica Agricola Comune (Pac) previsti dalla misura per il 2023.

"La puntuale risposta di Laore - ha osservato il presidente di Confagricoltura Sardegna, Paolo Mele - dimostra quanto sia importante la collaborazione tra le organizzazioni di categoria, che rappresentano le esigenze e i bisogni delle imprese agricole, e le istituzioni deputate ad assicurare una buona erogazione dei servizi. Solo attraverso un confronto leale che guarda all'assistenza e allo sviluppo del mondo delle campagne si possono superare difficoltà che a volte perdurano troppo tempo con pesanti conseguenze per agricoltori e allevatori".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA