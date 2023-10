Bimbo di 10 anni cade da cavallo nel Nuorese e sbatte la testa

Un bambino di 10 anni è caduto dal cavallo a Orgosolo, nel Nuorese, sbattendo la testa e riportando un trauma cranico.

Il piccolo è stato trasportato con l'elisoccorso del 118 all'ospedale San Francesco di Nuoro dove è stato ricoverato in codice rosso, ma non corre pericolo di vita. L'incidente è avvenuto al centro del paese intorno alle 10 nel corso della manifestazione Cortes Apertas. Dopo la caduta è stato soccorso dal personale dell'ambulanza che ha ritenuto di disporre un controllo medico approfondito in ospedale, data anche la giovane età del paziente.



