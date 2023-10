Applausi a scena aperta a Cagliari per il talento di Matvienko

E' stato accolto con applausi calorosi il debutto sul podio del teatro Lirico di Cagliari di Dmitry Matvienko. Il giovane direttore bielorusso ieri sera ha guidato coro, orchestra e solista in un repertorio sulle note di Sibelius, Arvo Pärt e Čajkovskij. Giuseppe Albanese, virtuoso del pianoforte, si è distinto col suo piglio dinamico e tecnica nel brano Credo, per pianoforte, coro e orchestra di Arvo Pärt, apprezzato compositore estone, classe 1935, oggi 88enne.

Albanese era stato già applaudito un mese fa a Cagliari con l'esecuzione della celebre Rapsodia sopra un tema di Paganini per pianoforte e orchestra di Rachmaninov.

La serata si è aperta con Tapiola, poema sinfonico scritto nel 1926 dal compositore finlandese Jean Sibelius. Una partitura tanto impegnativa quanto affascinante affrontata con padronanza del gesto e tocco brillante da Dmitry Matvienko, che tra i tanti riconoscimenti, due anni fa si è aggiudicato il premio della Critica dalla giuria del prestigioso concorso internazionale di direzione d'orchestra "Guido Cantelli" di Novara.

La Quarta Sinfonia in fa minore op. 36 di Čajkovskij ha chiuso tra prolungati battimani da parte del pubblico il concerto.



