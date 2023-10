Un reperto romano nel bagagliaio, denunciato turista svedese

Era in partenza dall'aeroporto Costa Smeralda di Olbia diretto in Olanda e aveva con sé un antico manufatto in terracotta nascosto nel bagaglio. Un turista svedese, originario della Lituania, è stato denunciato alla procura della Repubblica di Tempio Pausania dalla Guardia di Finanza e dai funzionari Adm che svolgono i controlli negli scali aeroportuali e portuali.

L'uomo stava trafugando un oggetto di forma cilindrica, presumibilmente da ricondurre alla produzione di epoca romana, che sarebbe stato ritrovano in mare, nelle acque dell'isola di La Maddalena. Il manufatto è stato sequestrato e messo a disposizione dell'autorità competente. "Proseguono anche oltre la stagione estiva, i controlli gli uomini delle fiamme gialle e dell'agenzia delle dogane e monopoli a tutela del patrimonio culturale ed archeologico sardo, ricco di testimonianze storiche e a tutela dell'ambiente, con numerosi sequestri di sabbia e ciottoli prelevati dagli arenili", fanno sapere in una nota congiunta Gdf e Adm.



