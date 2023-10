Un presidio della polizia locale sul Monte Ortobene

Un distaccamento della Polizia locale di Nuoro sarà ospitato nell'ex casermetta di via Jerace, sul monte Ortobene. Il servizio sarà operativo dal 7 di novembre, dalle 10 alle 12, il lunedì, mercoledì e venerdì. La stazione sarà presidiata da due agenti, che si sposteranno con biciclette a pedalata assistita.

E' la decisione dell'amministrazione comunale guidata da Andrea Soddu, messa nero su bianco in una delibera di giunta e votata all'unanimità. L'obiettivo è quello "di avere un presidio fisso per garantire il rispetto delle norme di civile convivenza a salvaguardia dell'oasi naturalistica", ha spiegato il sindaco Soddu.

"Il nuovo presidio - ha aggiunto il primo cittadino di Nuoro - oltre che assolvere a compiti di vigilanza del territorio, diventerà un punto di riferimento per residenti, commercianti e frequentatori dell'Ortobene, perché sarà utile per rilevare nell'immediatezza le problematiche che eventualmente si dovessero manifestare".

"Si tratta di un presidio territoriale che darà modo di garantire ancor più la sicurezza dei nostri cittadini e la salvaguardia di questo meraviglioso territorio", ha spiegato il comandante della polizia locale Massimiliano Zurru.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA