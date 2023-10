Ruba 3mila litri di gasolio, arrestato dipendente infedele

Ha sottratto 3mila litri di carburante destinato ai pullman dal deposito dell Arst di Macomer per poi stiparlo all'interno di un vero e proprio "stoccaggio domestico". Un 60enne, dipendente di una ditta esterna che presta servizio per l'azienda regionale dei trasporti, è stato arrestato in flagranza dagli agenti del commissariato di Macomer con l'accusa di furto aggravato. Il gip del tribunale di Nuoro ha convalidato l'arresto e sottoposto l'uomo all'obbligo di dimora e di firma.

Dopo avere notato i continui movimenti sospetti di un'auto, l'uomo é stato pedinato e sorpreso di notte mentre usciva dal piazzale dove erano parcheggiati i bus, Quando gli agenti hanno perquisito la sua auto hanno trovato nel portabagagli diverse taniche di carburante.

Nella successiva perquisizione domiciliare i poliziotti hanno scoperto che l'uomo, nel piano interrato, aveva realizzato un deposito casalingo - e pericoloso - per il gasolio: due cisterne collegate da tubazioni e 30 taniche piene di carburante.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA