Regionali 2024, domani la convention del Ps'Az con Solinas

Christian Solinas riunisce la base dei sardisti domani al Palacongressi della fiera di Cagliari, una convention che servirà per capire quanto è forte sui tavoli romani il peso dell'alleanza Psd'Az-Lega nella scelta del candidato alla presidenza della Regione. Sul piatto al momento ci sono quattro nomi oltre, a quello dell'attuale governatore: tre di Forza Italia, il deputato Pietro Pittalis, la consigliera regionale Alessandra Zedda e il sindaco di Olbia Settimo Nizzi, e il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu per Fdi.

Solinas gradirebbe il bis, ma ci sono segnali di insofferenza di Fratelli d'Italia, che dai suoi vertici capitolini non ha nascosto di preferirgli un suo candidato. "Tutte le richieste sono legittime in politica - aveva chiarito il presidente presentando la convention - Noi rappresentiamo un partito con oltre cent'anni di storia che ha sempre lavorato nei territori con la gente e dai territori con la gente ripartiamo. Lo facciamo il 14 di ottobre con una grande festa di popolo sardista e lo faremo il 28 di ottobre con gli organi ufficiali del partito, il Consiglio nazionale, che analizzerà la situazione politica e determinerà le proprie scelte".

"Il partito - aveva chiarito - è all'interno di una coalizione, di un'alleanza culturale e politica con la Lega, socio fondatore del centrodestra civico e sardista che governa attualmente la Regione. Dentro questa coalizione esiste anche un partito, il più antico partito d'Italia, che ha sempre fatto valere le sue posizioni e stretto accordi programmatici e, anche in questa occasione, verificheremo i punti programmatici e tutte le condizioni per costruire un percorso che ci porti a rivincere le elezioni regionali». Il quadro politico Il presidente fa anche un check sulla situazione nel centrodestra in vista della scadenza elettorale".

Se non la spuntasse per la corsa in Regione, l'alternativa per Solinas potrebbe essere un ruolo di sottogoverno nell'esecutivo Meloni o l'Autorità portuale del mare di Sardegna. Il centrodestra attende a giorni la prossima riunione con i vertici dei partiti, cui è stato invitato anche il neonato Grande centro sardo, in attesa di quella risolutiva con i leader Meloni, Salvini, Tajani e le forze centriste.

Per domani al Palacongresso hanno annunciato la loro presenza anche gli esponenti di 4Moros, l'associazione nata dopo l'alleanza tra Psd'Az e Lega dai fuoriusciti dal partito in disaccordo con il patto con Salvini. "Ci saremo per testimoniare pacificamente il dissenso sulla posizione politica attuale del partito", spiega in una nota la presidente Maria Teresa Vacca. "Un partito svuotato", aggiunge, e messo "agli arresti domiciliari" da Solinas, "segretario uscente, ormai decaduto a norma di statuto".





