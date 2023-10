Nuovi ecografi per ospedali e poliambulatori Asl Cagliari

Quindici nuovi ecografi destinati alle strutture territoriali e ospedaliere della Asl di Cagliari per potenziare l'attività diagnostica di ambulatori, ospedali e consultori. Dopo i potenziamenti attivati tra il 2022 e l'inizio del 2023, che hanno visto la distribuzione di 14 nuovi ecografi nelle strutture della Asl di Cagliari, la Direzione ha individuato ora le destinazioni di ulteriori 10 nuovi ecografi carrellati e 5 nuovi ecografi portatili.

Sono stati previsti dei nuovi ecografi nei Poliambulatori di Sadali, di Muravera, di San Nicolò Gerrei, di Senorbì, di Muravera e di Decimomannu e lo spostamento di un ecografo di alta fascia per la radiologia del Poliambulatorio di Mandas. In ambito ospedaliero le nuove dotazioni ecografiche sono invece destinate alle attività di ortopedia, di dialisi e di ginecologia e ostetricia del P.O. SS Trinità, alla cardiologia pediatrica del P.O. Microcitemico e alla Cardiologia del P.O. di Muravera.

Successivamente, è prevista la fornitura di ecografi portatili, acquisiti con i fondi delle donazioni ricevute dalla protezione civile, per le attività ambulatoriali della Cittadella della Salute di via Romagna e per l'Hospice della Città di Cagliari. A breve inizierà anche la distribuzione di ecografi portatili per i consultori di Assemini, di Quartu e di Cagliari via Is Maglias e via Romagna.

"Abbiamo scelto di assegnare, con un occhio di riguardo alle strutture territoriali, tecnologie di ultima generazione all'interno di poliambulatori dove spesso le strumentazioni erano datate e obsolete per garantire elevati standard di qualità diagnostici - spiega Marcello Tidore, manager della Asl Cagliari - Inoltre abbiamo voluto prevedere la distribuzione di alcuni nuovi apparecchi portatili ai Consultori che svolgono un ruolo fondamentale nella prevenzione e che costituiscono il primo passo del percorso nascita, in un'ottica di integrazione con gli ospedali".

"L'acquisto dei 10 nuovi ecografi è stato formalizzato con l'attivazione di un'opzione gara del servizio regionale di governo delle tecnologie sanitarie di Ares Sardegna - spiega la direttrice Barbara Podda - dello scorso 8 ottobre 2023".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA