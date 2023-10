La Dinamo con il Treviso cerca la prima vittoria in campionato

La Dinamo Banco di Sardegna si rituffa in campionato e sabato sera alle 19,30 al PalaSerradimigni contro Treviso cercherà di conquistare la prima vittoria stagionale dopo le due sconfitte incassate con Napoli e Cremona.

"Abbiamo bisogno di fare assolutamente un'importante prova difensiva, stiamo cercando di migliorare ogni giorno, di avere una faccia diversa, lavoriamo duro, la squadra sa che deve accelerare, il tempo scorre, stiamo attraversando un momento di transizione, ma anche nell'emergenza possiamo reagire, il campionato non aspetta", sono le parole pronunciate dal coach dei sassaresi, Piero Bucchi, presentando la gara.

"La squadra sta lavorando bene, il gruppo è buono, stiamo cercando di recuperare il tempo perso in un precampionato con perennemente 3-4 giocatori fuori - aggiunge - Bisogna trovare la giusta chimica e capire esattamente il proprio ruolo all'interno della squadra, è normale che manchino determinate collaborazioni e sinergie. La cosa importante però è che tutti diano la massima disponibilità, sanno quello che serve, anche io pian piano sto scoprendo la squadra, le sensazioni sono positive, da qui a dire che siamo pronti per battere Treviso non lo so francamente, però ho fiducia dei nostri passi in avanti".

Contro Treviso i biancoblu dovrebbero recuperare l'infortunato Tyree, che ancora non ha potuto esordire, mentre resterà ancora out Raspino.



